В Пермском крае погиб водитель грузовика, вылетевшего с моста в реку

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости

В Прикамье грузовик упал с моста. Об этом очевидцы аварии сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на мосту через Вильву. Водитель грузовика не справился с управлением, протаранил ограждение и упал в реку.

Пользователи Сети рассказывают, что место ДТП — опасный участок с крутым спуском, где не раз случались аварии. Водитель погиб. Тело мужчины было обнаружено в 20 метрах от упавшего грузовика.

В ГУ МВД по Пермскому краю информацию подтвердили. Предварительно установлено, что ДТП произошло на 143-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

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