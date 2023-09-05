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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:50

Застройщик ЖК «Камаполис» предлагает переименовать в Перми несколько улиц

Этот вопрос вынесут на заседание совета по топонимике
Алена ОВЧИННИКОВА
Застройщик предложил переименовать названия нескольких улиц в Перми.

Застройщик предложил переименовать названия нескольких улиц в Перми.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский девелопер «Железно» предложил переименовать названия нескольких улиц в Перми. На месте бывшего мясокомбината он реализует, напомним, проект ЖК «Камаполис».

Улицы здесь носят старые промышленные названия: Сухобруса, Рыбокоптильная и Лесозаводская. А чтобы пермякам было приятнее жить в строящемся ЖК, девелопер предложил переименовать здесь улицы в честь пермских ученых.

- Сухобруса переименовать в честь палеонтолога Петра Чудинова, Рыбокоптильную назвать именем химика Виктора Живописцева, Лесозаводской улице дать имя ученого-геолога Павла Преображенского, - сообщает издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на представителей компании.

Девелопер уже заручился поддержкой регионального научного сообщества. В ближайшее время вопрос будет вынесен на совет по топонимике при главе Перми.

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