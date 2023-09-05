Пермяков научат кормить птиц и белок правильно

Кормушка с правильным кормом появилась в парке Счастье есть. Фото: группа ВК ПермьПарк.

В Перми специалисты-экологи придумали, как решить вопрос правильного питания птиц и белок в одном из пермских парков. Нередко случалось, что гуляющие подкармливали пернатых и зверюшек тем, что им не только неполезно, но и вредно: чипсами или попкорном.

И чтобы люди кормили лесных жителей полезной едой, в парке установили «правильную» кормушку.

- Друзья! Специализированная кормушка для птиц и белок появилась в парке «Счастье есть». Здесь можно приобрести лакомство для белок и пернатых. Кормушка расположена на входе центральной аллеи со стороны парка. Давайте кормить лесных жителей правильно, - сообщили в группе ВКонтакте ПермьПарк.

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