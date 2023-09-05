В Перми спасают людей из горящего дома по пожарной лестнице

Фото с места: скрин с видео в паблике Мой город Пермь.

Вечером во вторник, 5 сентября, в многоквартирном доме в микрорайоне Парковый начался пожар. Судя по видео, которое опубликовали в соцсетях очевидцы, возгорание началось на предпоследнем этаже дома по проспекту Парковый, 20/1, где к открытому окну была протянута трехколенная пожарная лестница.

- Прямо сейчас спасают людей с высокого этажа жилого дома по адресу Парковый проспект, 20/1, - написали в паблике Мой город Пермь очевидцы.

- Сообщение о пожаре поступило в 18.05, к месту вызова выехали 32 человек личного состава и 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На лестничной клетке восьмого этажа возле мусоропровода происходило горение мусора, в подъезде на вышележащих этажах было сильное задымление. Спасать жильцов пришлось при помощи спас.устройств и по автолестнице. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Локализовать горение удалось в 18 часов 33 минуты.

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