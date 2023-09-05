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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:56

Минздрав опроверг информацию о ликвидации школы медицины катастроф в Перми

Учреждение продолжит свою работу без изменения финансирования
Екатерина Оборина
Фото: Пермская краевая школа медицины катастроф / ВКонтакте

Фото: Пермская краевая школа медицины катастроф / ВКонтакте

Ликвидация Пермской краевой школы медицины катастроф не планируется. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Министерства здравоохранения Прикамья, информация о возможном закрытии школы не соответствует действительности.

«Школа является структурным подразделением ГБУЗ ПК «ТЦМК» и в дальнейшем продолжит свою работу без изменения финансирования», — рассказал заместитель министра здравоохранения Пермского края по финансовым вопросам Александр Лесников.

Напомним, школа медицины катастроф была создана в Пермском крае 16 октября 1997 года. Ее специалисты занимаются вопросами повышения качества оказания первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Информация о возможной ликвидации учреждения ранее появилась в социальных сетях.

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