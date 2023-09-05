1 место в командном зачете на Пермском марафоне заняли лукойловцы

Фото: ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ

В VI Пермском международном марафоне пробежали 300 сотрудников Группы организаций «ЛУКОЙЛ». Команда нефтяников стала самой многочисленной корпоративной командой за всю историю легкоатлетического мероприятия и заняла первое место в общекомандном зачете. Лукойловцы приняли участие во всей программе марафона, выступив на дистанциях 42,195 километра, 21, 10 , 5 и 3 километра.

Ровно шесть лет назад 2 сентября был дан старт первому Пермскому марафону. Тогда марафонцы приехали из 12 стран, 28 российских регионов и 184 городов.Сегодня же это крупное легкоатлетическое событие, участниками которого ежегодно становятся тысячи человек.

В этом году за звание лучшего бегуна боролись около 12 тысяч участников! Для честности и объективности результатов забега на площадке марафона работала судейская коллегия из 85 человек.

Также спустя много лет в рамках Пермского марафона прошел Кубок России по полумарафону.

Отметим, что Компания «ЛУКОЙЛ» традиционно является партнером соревнований по легкой атлетике «Пермский марафон», а лукойловцы – постоянные участники забега.