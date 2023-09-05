В Перми начались работы на стройплощадке будущей школы на улице Ветлужской

Новая школа рассчитана на 1050 учащихся 5-11-х классов. Фото: Администрация Перми

В Перми на стройплощадке будущей школы в микрорайоне Железнодорожный начались подготовительные работы. Новое здание будет расположено на улице Ветлужской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Возведением новой школы займется ООО «ЖБК-СТРОЙ». Подрядная организация уже разработала проектную документацию, сейчас она направлена на госэкспертизу. Пока на объекте начались работы подготовительного периода.

В новом здании разместят учебные кабинеты, библиотеку, актовый и спортивный залы, столовую, медицинский блок и административные помещения. На территории появится футбольное поле, воркаут-площадка, беговая дорожка, а также площадки для баскетбола и волейбола. Кроме этого, обустроят зоны для тихого отдыха. Здесь будут обучаться дети с 5 по 11 классы. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

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