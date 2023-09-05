Заместителем министра культуры Пермского края стала Елена Колчанова

Фото: Министерство культуры Пермского края

Заместителем министра культуры Пермского края назначена Елена Колчанова. Ей предстоит взять на себя управление финансово-экономическим блоком, орготделом и отделом профессионального искусства. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

До этого Елена Колчанова работала в краевом Министерстве экономического развития и инвестиций. Она возглавляла отдел по внешнеэкономической деятельности. Несколько лет она занимала должность руководителя Центра международного сотрудничества Пермской торгово-промышленной палаты.

Напомним, в начале июля Министр культуры Пермского края Алла Платонова в своих соцсетях объявила о поиске заместителя. Также были обозначены требования к кандидатам на пост замминистра.

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