У самолета, летевшего из Перми, во время полета открылась дверь

Фото: Татьяна АРОНОВА

У двухмоторного самолета Piper Aztec, летевшего из Перми, во время полета открылась дверь. Инцидент произошел утром 4 сентября. Самолет выполнял рейс по маршруту Фролово (Пермь) – Поповка (Омск). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«В 7.35 по московскому времени в зоне ответственности Екатеринбургского РЦ ЕС ОрВД в полете открылась дверь. Сигнал «Бедствие» не объявлялся», - говорится в сообщении.

В результате, самолет благополучно приземлился на пермском аэродроме Фролово. Также известно, что воздушное судно принадлежит ООО «Спецавиа».

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