Пьяный житель Прикамья угнал такси, чтобы доехать до возлюбленной

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кудымкаре полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в угоне такси. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Ночью водитель такси оставил свой автомобиль «Лада Калина» на улице Данилова и ушел. При этом двери машины были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Когда он вернулся, легковушки там уже не оказалось. Таксист обратился в полицию.

Через некоторое время угнанный автомобиль удалось найти. Машину обнаружили в трех километрах от места угона. Позже сотрудники полиции также установили виновника. Им оказался ранее судимый местный житель. Он пояснил, что был пьян и решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома сожительницы.

Правоохранители возбудили уголовное дело за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Кроме того, мужчину отправили под арест на 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения без права вождения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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