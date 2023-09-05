В Перми копию Эйфелевой башни пока оставят на прежнем месте

Фото: соцсети

В Перми копию Эйфелевой башни планируют оставить пока на старом месте. Объект располагается на улице Рязанской в Индустриальном районе города. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на главу района Дмитрия Дробинина.

В июне прошлого года владелец архитектурного сооружения подарил его городу в честь 50-летнего юбилея Индустриального района. Тогда сообщалось, что у маленькой Эйфелевой башни появится новое место. Одним из возможных вариантов размещения башни рассматривался сад имени Миндовского.

Напомним, необычная конструкция появилась в Перми на улице Рязанской, 19 зимой 2009 года. Высота копии французской достопримечательности составляет 11 метров. Пермская «Эйфелевая башня» является популярным местом для фотосессий.

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