В Пермском крае выделят допфинансирование на капремонт еще 12 медучреждений

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения дополнительно выделят 1,3 млрд рублей. В частности, в 2023 году из бюджета предлагается направить 465,5 млн рублей, а в 2024 году – еще 900 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего планируется отремонтировать 12 больниц и поликлиник в Перми, Усть-Качке, Губахе, Гремячинске, Соликамске и Верещагино. Приведут в порядок филиалы Городской клинической больницы №4 в Гремячинске и Губахе, стационар детской больницы №3 и хирургический корпус фтизиопульмонологического центра в Перми. Также за счет допсредств преобразятся инфекционное отделение городской больницы Соликамска, роддом на Гайве, детский санаторий «Орленок» и лечебный корпус Верещагинской ЦРБ.

«Пересматриваем подход к обновлению медучреждений. Раньше ремонты проводились разрозненно, по отдельным зданиям. Сейчас стремимся ремонтировать подобные проекты «под ключ», охватывая всю площадь больниц и поликлиник», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Кроме того, в этом году в Прикамье планируется увеличить финансирование на обеспечение лекарственными препаратами льготников. На эти цели краевые власти намерены дополнительно направить более 491 млн рублей. Соответствующие поправки в бюджет уже внесли на рассмотрение. Депутаты регионального Законодательного Собрания рассмотрят данный законопроект на пленарном заседании, которое состоится в сентябре.

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