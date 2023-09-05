Глава города Эдуард Соснин проинспектировал обновленную музыкальную школу

Глава Перми Эдуард Соснин проверил, как обновленная школа приняла воспитанников в новом учебном году. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Полномасштабный ремонт был проведен этим летом в детской музыкальной школе №10 «Динамика», находящейся на улице Советской Армии, 23. Здесь отремонтировали внутренние помещения, заменили покрытие полов и входную группу, установили новые двери, отремонтировали стены, провели работы по монтажу электрооборудования, пожарной и охранной сигнализаций. Также в школе выполнено устройство подвесных потолков со светодиодными светильниками, заменена мебель.

Глава Перми Эдуард Соснин и председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин совершили рабочий выезд в обновленную школу.

Эдуард Соснин высоко оценил качество работ и отметил, что сейчас в музыкальной школе созданы все условия для комфортного и эффективного обучения.

– Поддержка талантливых ребят и развитие их творческого потенциала является одной из важных задач городских властей, - подчеркнул Эдуард Соснин. - В следующем году запланирован полномасштабный ремонт концертного зала на 150 мест. Внимательные педагоги, современное оборудование, даже фирменный стиль в «Динамике» способствует развитию талантов юных пермяков. Школа является востребованной площадкой для проведения конкурсов, фестивалей, мастер-классов, творческих мероприятий различного уровня. Среди выпускников и педагогов школы много прекрасных музыкантов, победителей всероссийских конкурсов. В этом году в «Динамике» будут заниматься более 500 детей. Уверен, что их ждет блестящее будущее.

Отметим, всего за 54 года существования школы ее закончили свыше двух тысяч человек, более 200 из них – с отличием. Некоторые выпускники вернулись в родную школу, но уже в качестве преподавателей.

В 2020 году участие школы в национальном проекте «Культура» позволило школе приобрести новые музыкальные инструменты, техническое оборудование и музыкальную литературу. И сегодня воспитанники музыкальной школы могут обучаться музыкальному искусству не только на новых инструментах, но и в современных кабинетах.