В Перми отремонтируют подземный переход около Центрального рынка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми этой осенью планируют отремонтировать подземный пешеходный переход возле Центрального рынка. Сейчас городские власти начали процедуру выбора подрядчика. Соответствующий аукцион на проведение ремонта размещен на портале Госзакупки.

Согласно условиям технического задания, в ходе ремонта подрядчику предстоит покрасить стены и потолок, а также заменить металлические люки, ливнеприемники и перила. Все работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.

Максимальная стоимость контракта составляет 2,8 млн рублей. Победителя аукциона определят 14 сентября. Ремонт подземного перехода по шоссе Космонавтов будет проводиться в рамках содержания, ремонта и обследования искусственных дорожных сооружений.

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