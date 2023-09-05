Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 4:55

В Перми бассейн в микрорайоне Вышка-2 планируют открыть до конца 2023 года

Срок ввода в эксплуатацию объекта перенесен на IV квартал
Екатерина Оборина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми срок ввода в эксплуатацию бассейна в микрорайоне Вышка-2 перенесен на IV квартал 2023 года. Строительно-монтажные работы планируется завершить в сентябре. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на администрацию города.

По информации издания, в конце августа Госэкспертиза выдала итоговое заключение по результатам сопровождения проектной документации на строительство бассейна. В него вошли все изменения, на которые ранее были получены заключения экспертизы.

Новый плавательный бассейн будет расположен по улице Гашкова, 20. Жители района с нетерпением ждут этот объект. В трехэтажном здании помимо основного 25-метрового бассейна появится еще и развлекательный, поменьше, а также зал единоборств и сауна. Изначально возведение объекта должны были закончить в конце 2022 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер