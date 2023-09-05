Летом в Пермском крае зафиксировали три смерча

Фото: Мария Сергеева

За лето 2023 года на территории Пермского края зафиксировали три случая сильных шквалов и смерчей, которые привели к ветровалам в лесах. Об этом рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

Первый смерч жители Прикамья наблюдали 1 июня на границе Красновишерского и Чердынского районов. Там было повалено около 15 га леса.

Второй случай зафиксировали 2 июля. На востоке Красновишерского района прошел сильный шквал и смерч. Был повален лес на площади более 200 гектаров.

Еще один смерч и шквал прошел 12 июля восточнее Горнозаводска. В результате чего здесь было повалено около 60 гектаров леса.

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