Летний сезон на набережной Перми закроет экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми завершается летний сезон на набережной Камы. В эту субботу, 9 сентября, жителей и гостей города ждет большая развлекательная программа. Начало праздничных мероприятий в 11.00 часов, рассказали в пресс-службе мэрии.

В течение всего дня на пермской набережной будут проходить различные мастер-классы, тренинги, экологический квест, а также спортивные соревнования, информационные площадки и игры. На спортивной части пермяки смогут посетить фестиваль «Герои улиц». Также будет работать ярмарка ремесленников. Она расположится на площадке у Коммунального моста.

Вечером в большом амфитеатре состоится праздничный концерт. Он начнется в 16.00 часов. На сцене выступят артисты театра Владимира Данилина «Иллюзион», Наташа Шнайдер, группа «Ананас», Мишель Дар и другие.

Завершит развлекательную программу известная певица, экс-солистка групп «Мираж» и «Звёзды» Наталья Гулькина. Ее выступление состоится с 21.00 до 22.00 часов.

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