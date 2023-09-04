С начала года в Пермском крае зафиксировано семь случаев кори

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Пермском крае зафиксировано семь случаев заболевания корью. В очагах распространения организованы противоэпидемические мероприятия, а также медицинское наблюдение за контактными и их вакцинация. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. Появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. Отмечается, что заболеть может как ребенок, так и взрослый.

Специалисты напоминают, что единственной эффективной защитой против кори является вакцинация. На сегодняшний день от этого заболевания привито около 24 тысяч жителей Прикамья.

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