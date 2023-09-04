Машина «скорой» попала ДТП и перевернулась в Перми

Фото с места: телеграмм-канал Пермь с огоньком.

Серьезное ДТП произошло утром, 4 сентября, на площади Дружбы в Перми. Здесь столкнулась с другим авто и перевернулась машина «скорой помощи». Авария произошла около 9.30 утра. Чтобы оказать помощь, к месту ДТП с проблесковыми маячками примчались спасатели, пожарные и еще один автомобиль «скорой».

Со слов очевидцев аварии, виновником столкновения стал водитель за рулем Toyota Camry. Он столкнулся с машиной медиков, от чего та перевернулась.

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе Минздрава Пермского края. - В машине скорой помимо водителя находились два медработника, пациентов в машине не было.

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