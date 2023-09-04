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НовостиОбщество4 сентября 2023 4:43

В Пермском крае ищут автомобиль для съемок романтического фильма

Съемки кинокартины будут проходить этой осенью
Екатерина Оборина
Фото: Пермская кинокомиссия / ВКонтакте

Фото: Пермская кинокомиссия / ВКонтакте

В Пермском крае ищут автомобиль для съемок художественного фильма «Втроем». Романтическое роуд-муви рассказывает историю Даши и Славы, которые едут в командировку по Уралу. Маршрут изменит жизнь героев. Они узнают друг друга по-настоящему, отбрасывая былые представления. Режиссер кинокартины – Александра Сарана.

Для съемок этого фильма Пермская кинокомиссия ищет красный автомобиль марки Nissan X-trail 2008-2014 года выпуска. Эпизоды будут снимать в Чусовом, Губахе, а также в Перми. Съемки будут проходить с 18 сентября по 31 октября этого года. Автомобиль планируется взять в аренду.

По всем вопросам и предложениям можно обратиться специалисты Пермской кинокомиссии Хребтовой Юлии в телеграм https://t.me/YuliaKhrebtova.

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