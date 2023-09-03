В Перми из-за ремонта водопровода отключат воду в домах и детских садиках

Плохо без воды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В краевом центре продолжается ремонт водопроводных сетей.

Жителям целого ряда пермских многоэтажек и домов частного сектора стоит сделать запасы воды. Пригодится информация и родителям дошкольников.

Так, 7 сентября с 9.00 до 19.00 воду отключат по таким адресам:

- 9 Мая, 30;

- Мира, 23, 27, 29, 31, 33, 35;

- Семченко, 12.

9 сентября с 10.00 до 17.00 пересохнут краны в домах на улице Хрустальной, 28А, 28, 30, 32, 34, а также в детских садиках на улицах Чехова 14, 16 и на Инженерной, 3, 4.

11 сентября с 9.00 до 19.00 не будет воды в домах на улице Ольховской,

32, 34, 36, 38.

12 сентября с 9.00 до 19.00 отключат воду из-за ремонта водовода, который снабжает дома частного сектора по таким адресам:

- Ишимская, 3,4,7,11;

- Хохловская, 33,35,39,39а,38,40,41,42,43;

- Граничная, 32, 34, 38, 40;

- Боковая, 12, 14;

- Верхоянская, 45,53,65,67,69,91;

- Верхне-Вишерская, 9,10,13,14,15,16,17.