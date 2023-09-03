В Прикамье прекращены поиски 36-летнего пермяка

Фото: Виктория МИНАЕВА
Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили о том, что прекращены поиски 36-летнего жителя Перми Алексея Щ., которого безуспешно искали в течение двух недель. Они попросили снять репосты в соцсетях.
- Найден, погиб, - сообщили в поисковом отряде. – Выражаем соболезнование родным и близким.
Инфорг поисков Арина 89504603446.
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