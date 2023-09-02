Спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу в Пермском крае

Спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину. Фото Пермской краевой службы спасения.

Пермские краевые спасатели сообщили о том, что они нашли и вывели из леса 45-летнего грибника, который заплутал в поисках лесных даров.

- Сообщение о том, что мужчина заблудился в лесном массиве у деревни Бобки в Добрянском городском округе поступило днем 31 августа, - сообщили на своем сайте спасатели Пермской краевой службы спасения. - На место поиска выехала поисково-спасательная группа под руководством начальника группы Антона Петрова. Спасателям удалось связался с потерявшимся, уточнить координаты и установить место его расположения.

Грибника проинструктировали о том, что делать, пока его ищут, а далее поисково-спасательная группа начала прочесывать лесной массив и обнаружила пропавшего мужчину. Ему оказали первую помощь, напоили горячим чаем и дали теплые вещи.

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