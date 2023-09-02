В Пермском крае собирают волонтеров на поиски пропавшей в лесу женщины

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски пропавшей в лесу 70-летней женщины.

- Галина Константиновна Родина из деревни Бырма Кукуштанского ТУ проживает в доме на улице Лесная, около 9.00 утра 2 сентября она ушла в лес, но обратно так и не вернулась. Если вы готовы принять участие в поисках, свяжитесь с нами. Сбор на поиски в 20.00, место: Пермский край, Кукуштанское ТУ, д. Бырма, ул. Лесная, д. 6б, форма одежды - лес: по погоде, удобная, яркая, - сообщили волонтеры.

С собой желательно иметь воду и полностью заряженный телефон, на который установить приложение «Геотрекер» для записи трека движения.

Инфорг поисков Арина 89504603446.

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