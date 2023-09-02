Экс-главу «Пермского Мемориала» объявили в розыск

В базу лиц, которые находятся в розыске по подозрению в совершении преступления, МВД включило экс-руководителя «Пермского Мемориала». Фото: архив "КП"

В федеральную базу лиц, которые находятся в розыске по подозрению в совершении преступления, МВД включило бывшего руководителя «Пермского Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда) Роберта Латыпова (признан иностранным агентом).

- На сайте не указано, за что конкретно объявили в розыск пермяка, сказано лишь: «Разыскивается по статье УК», - сообщает портал Properm.ru.

Журналисты издания предполагают, что это связано с делом о контрабанде части архива пермского отделения «Мемориал» в Германию. Эксперты считают, что архив представляет историческую и культурную ценность для Прикамья. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду культурных ценностей».

Есть информация, что более года назад Роберт Латыпов покинул Россию.

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