Участок на улице Плеханова в Перми застроят новыми домами

Сейчас на месте будущей застройки - малоэтажные дома 1958 года. Фото: краевой Минстрой.

31 августа краевой Минстрой подвел итоги аукциона на право комплексного развития территории на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Победителем признан Специализированный застройщик «Экострой».

Реновация территории общей площадью 1,3 га будет проводиться в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка.

Здесь планируется расселить и снести восемь многоквартирных малоэтажных домов 1958 года постройки и одно административное здание. По договору компания-победитель должна будет предоставить жильцам расселяемых домов равнозначное жилое помещение в этом же районе или денежное возмещение по рыночной цене.

Граница территории, подлежащей комплексной застройке. Фото: краевой Минстрой.

- За семь лет застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории и построить порядка 20 тыс. кв. м жилья со встроенным детским садом, - пояснили в министерстве строительства Пермского края.

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