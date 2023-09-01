Рост цен на бензин в Пермском крае начал замедляться

Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам прошлой недели цены на автомобильное топливо в Пермском крае снова выросли. При этом рост цен был незначительным, по сравнению с предыдущими периодами.

По данным Росстата, на первом месте по росту цен в Прикамье оказалось дизельное топливо. Оно подорожало на 47 копеек. Его можно купить за 62,01 руб. за литр.

Бензин марки АИ-92 поднялся в цене на 1 копейку. Его стоимость составляет 49,87 рублей за литр. Топливо марки АИ-95 подорожал на 5 копеек – до 54,32 рублей. Цена на бензин АИ-98 осталась на уровне предыдущей недели. Его стоимость – 65,89 рублей.

Рост цен на автомобильное топливо был зафиксирован не только в Пермском крае, но и в 76 регионах России.

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