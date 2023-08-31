В Пермском крае 31-летний мужчина ушел из дома на остановку и пропал

Фото: ПКОО ПСО «Доброволец» / ВКонтакте

В Пермском крае разыскивают пропавшего 31-летнего Николая Долинина. Ориентировки разместили волонтеры Поисково-спасательного отряда «Доброволец».

30 августа молодой человек ушел из дома на остановку в селе Никифорово и собирался поехать в Чусовой. С тех пор его местонахождение неизвестно, на звонки и смс не отвечает, при этом телефон находится в зоне доступа.

Волонтеры предполагают, что мужчина мог уехать от отворота на Никифирово с трассы на автобусе или попутке. Он мог сесть в автобус, курсирующий по маршрутам Пермь - Кизел, Александровск, Горнозаводск или любой другой.

Приметы пропавшего: рост около 177 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серые. В тот день он был одет в темно-синюю шапку, бордовую футболку, кофту с красной надписью на груди, черную ветровку, черные брюки, черные кроссовки. С собой у него серая сумка из текстиля через плечо. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем человеке, просят сообщить по телефонам: 102 - Полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 БРНС г. Пермь.

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