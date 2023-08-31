Пермская телебашня поздравит горожан с Днем знаний

Начало учебного года главная телевизионная башня Перми отметит подсветкой со спецэффектами. Праздничная иллюминация станет своеобразным поздравлением с Днем знаний от работников Пермского филиала РТРС. Световое шоу можно будет посмотреть 1 сентября с 20:00 и до 00:00. Сценарий будет повторяться каждые 5 минут: 2 минуты – динамика, 3 минуты – плавная смена цвета по всей телебашне.

Замдиректора Пермского филиала РТРС Михаил Капустин поздравил первоклассников, учеников и студентов с Днем знаний и пожелал увлекательных открытий и ярких успехов.

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