В Пермском крае идет поиск пропавшей 44-летней женщины

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

В поселке Комарихинский в Пермском крае пропала Людмила Алексеевна Васильева. 29 августа в шесть часов утра женщина вышла из дома на улице Спортивная, и больше о ее судьбе ничего не известно.

Родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. В соцсетях появились ориентировки с ее фото, волонтеры Поискового отряда имени Ирины Бухановой просят помочь с распространением информации: «Один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой». Пропавшую женщину важно найти еще и потому, что она нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 см., среднего телосложения, волосы светлые, глаза карие. Особые приметы: косит правый глаз.

Была одета: черная куртка, черные джинсы, черные ботинки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru