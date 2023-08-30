В Перми судебные приставы арестовали имущество кафе «Хуторок»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы из-за долгов арестовали имущество кафе «Хуторок», расположенного на улице Краснова, 25 в Перми. Кафе рискует остаться без мебели и предметов интерьера из-за долгов своей владелицы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Предпринимательница долгое время не платила долги по налогам, кредитам и коммунальным платежам. Общая сумма задолженности составила порядка 600 тысяч рублей.

В отношении владелицы предприятие общественного питания сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина не исполнила свои финансовые обязательства.

В результате, сотрудники органа принудительного исполнения выехали в кафе, принадлежащее должнице. Приставы составили акт описи и ареста на предметы интерьера и мебель. Сейчас пока все имущество оставлено на ответственное хранение владелице заведения. У женщины еще есть время, чтобы погасить все долги и вернуть себе право распоряжаться вещами.

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