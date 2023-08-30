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НовостиОбщество30 августа 2023 6:27

МЧС предупреждает о сильных порывах ветра в Пермском крае

Сегодня днем прогнозируются порывы ветра до 17 м/с
Екатерина Оборина

Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По данным ЦГМС, в течение дня 30 августа в отдельных районах Прикамья ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Пермякам рекомендуют быть более внимательными и осторожными во время непогоды, а также соблюдать меры безопасности. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и конструкций, а также не парковать машины возле них.

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