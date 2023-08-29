В этом году в Прикамье перевыполнят план по обеспечению жильем детей-сирот

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На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края участники обсудили промежуточные итоги кампании по обеспечению жильем детей-сирот за 7 месяцев 2023 года.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечение государственных гарантий для детей-сирот, в частности, жилищных, - это одна из приоритетных задач краевого Правительства.

На заседании Дмитрий Махонин оценил, что, несмотря на определенные сложности, связанные, например, с удорожанием жилья, по этому направлению наблюдается положительная динамика.

- Темпы приобретения жилья по сравнению с прошлым годом увеличиваются, в частности, планируется приобрести 320 квартир при первоначальном плане в 270 квартир,- отметил глава региона. - Из бюджета Пермского края на реализацию этой программы было выделено на этот год более 820 миллионов рублей. При этом в большинстве территорий края завершили работу по контрактации мероприятий на освоение субсидий, за что им большое спасибо, это неплохой результат.

Руководитель регионального Минстроя подчеркнул, что краевое Правительство держит этот вопрос на постоянном контроле.

- Вопрос обеспечения жильем детей-сирот остается актуальным, мы осуществляем постоянный мониторинг реализации мероприятий и содействуем муниципалитетам в решении этих вопросов, - проинформировал министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов. – По состоянию на 1 августа муниципалитеты Прикамья законтрактовали приобретение квартир на сумму около 690 миллионов рублей – это 86 процентов от общего объема выделенных средств. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было законтрактовано 67 процентов средств. План на год будет перевыполнен – всего планируется приобрести 320 квартир. Все это свидетельствует о том, что системная работа по этому направлению в этом году улучшилась.

В числе муниципалитетов-лидеров руководитель краевого Минстроя назвал целый ряд муниципальных образований.

- На 100 процентов и больше законтрактовали средства субвенции 29 муниципалитетов, из них три муниципальных образования уже полностью выполнили план по приобретению квартир для детей-сирот – это Горнозаводский, Очерский и Чайковский городские округа, - перечислил Артем Габдрахманов. - Также отлично показала себя введенная в прошлом году в Пермском крае норма о приобретении жиль для детей-сирот в других муниципальных образованиях. Ей воспользовались 16 муниципалитетов, приобретя 35 квартир.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал руководителей остальных муниципальных образований Прикамья активизировать работу с целью безусловного выполнения плана по обеспечению жильем детей-сирот.