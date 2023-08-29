В сентябре из Перми в Ярославль планируют запустить прямые авиарейсы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре из Перми планируют запустить прямые рейсы в Ярославль. Согласно расписанию аэропорта «Большое Савино», полетную программу по данному направлению сформировала авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Пока перелеты запланированы с 12 до 29 сентября. Авиаперевозчик намерен летать из краевой столицы в Ярославль два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Рейсы будут выполняться на самолётах Bombardier. Продолжительность пути составит 1 час 50 минут.

Напомним, ранее региональный Минтранс определил авиакомпании, которые будут выполнять субсидируемые рейсы в 2023 году. «ЮВТ Аэро» получила три маршрута из аэропорта Перми – в Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул. Субсидия составит более 28 млн рублей.

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