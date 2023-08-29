В Перми пропавшего на вокзале 51-летнего мужчину нашли погибшим

Фото: Анна Маркова

В Пермском крае окончены поиски пропавшего 51-летнего жителя Кунгура. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59», мужчина найден, он погиб.

«Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — написали поисковики.

Напомним, житель Кунгура пропал 29 июля этого года. Как сообщалось ранее, последний раз его видели на железнодорожном вокзале Пермь-2. С тех о его судьбе ничего не было известно. На связь с родными он не выходил.

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