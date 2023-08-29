Бывший начальник УМВД Перми может стать заместителем главы города

Алексей Михайлович Туров. Фото: УМВД по городу Перми.

Начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров рассматривается на должность замглавы города по безопасности. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Однако у издания есть и другая версия: Алексей Туров может занять пост заместителя министра территориальной безопасности Пермского края.

Напомним, с 2015 года полковник Туров занимал пост начальника Управления городской полиции. Начинал работу с должности оперуполномоченного уголовного розыска Краснокамска. Затем работал в различных подразделениях в полиции.

В феврале 2022 года стало известно, что он уходит из ведомства. С 8 февраля того же года Алексей Туров был назначен начальником городского департамента общественной безопасности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер