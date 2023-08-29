Школьники и студенты в Прикамье вновь смогут ездить в электричках за полцены

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября для школьников и студентов в Пермском крае возобновляется действие 50-процентной скидки на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщили в пресс-службе «Пермской пригородной компании».

Скидкой 50% на проезд в электричках смогут воспользоваться школьники и студенты очной формы обучения, зарегистрированные на территории Прикамья. Скидку можно получить при покупке разового, группового или абонементного билетов. Право на льготу будет действовать весь учебный год – с 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года.

Оформить билет со скидкой 50% можно в пригородной кассе, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в салоне пригородного поезда у кассиров-контролёров. При покупке билета необходимо обязательно предъявить документ, подтверждающий обучение. Это может быть продленный студенческий билет или справка из учебного учреждения.

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