В Перми уличным торговцам вручали повестки в военкомат во время рейда

Рейд по торговым точкам прошел в Кировском районе Перми. Фото: телеграмм-канал Михаил Борисов.

Глава администрации Кировского района Перми Михаил Борисов сообщил в своем телеграмм-канале о проведенном рейде. Вместе с сотрудниками миграционной службы, полицией, военным комиссариатом и сектором потреб рынка проверяющие обошли несколько торговых точек на территории района.

- Проверяли гражданство работников и наличие необходимых документов для работы, - рассказал Михаил Борисов. - Удостоверились, что торговые точки работают в соответствии с законодательством и имеют необходимые разрешительные документы. Также проверили трудовые договора и постановку на воинский учет.

Итог рейда: проверяющие выявили нарушения, которые требуют дополнительной проверки и расследования. А нарушителям были выписаны повестки в военкомат и полицию для дальнейшей проверки и предоставления необходимых документов.

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