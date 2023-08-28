В магазинах Пермского края обнаружили пельмени с непонятной начинкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазинах Прикамья обнаружили партию пельменей, которая изготовлена из мяса индейки неизвестного происхождения. Опасные пельмени выявили в августе этого года. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю, данные мясные полуфабрикаты изготовила агрофирма из Чайковского.

По данным ведомства, 28 июля представитель предприятия оформил ветеринарный сопроводительный документ на производство 118,7 кг фарша из индейки. При этом он не указал используемое сырье, что не позволяет подтвердить безопасность продукции. Всего из этого фарша агрофирма изготовила 198 кг пельменей. Все они попали на полки пермских сетевых магазинов.

За нарушение обязательных требование законодательства компании вынесено предупреждение. Кроме того, фирме на месяц заблокировали возможность оформлять ветеринарные документы.

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