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НовостиОбщество28 августа 2023 7:24

В Перми началась подготовка к строительству военно-патриотического центра

Объект планируют возвести в деревне Гамы в Пермском районе
Екатерина Оборина
Фото: avangard-permkrai.ru

Фото: avangard-permkrai.ru

В Перми планируют построить учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он будет расположен на базе бывшего лагеря отдыха «Орленок» в деревне Гамы в Пермском районе. Соответствующий конкурс на разработку архитектурной концепции объекта опубликован на портале госзакупок.

Как сообщалось ранее, в центре будут проводить военно-патриотические сборы учеников старших классов. Центр станет особым видом загородного стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием.

Согласно условиям технического задания, подрядчик должен приступить к выполнению работ 12 сентября, а завершить до 26 сентября. Стоимость разработки архитектурной концепции объекта оценили в 1,5 млн рублей.

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