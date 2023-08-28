На праздновании Дня города в Соликамске салют упал рядом со зрителями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Соликамске во время празднования Дня города салют чуть не попал в зрителей. Инцидент произошел вечером в субботу, 26 августа. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы произошедшего.

По словам местных жителей, один из зарядов фейерверка упал, отлетел в толпу зрителей и взорвался. Горожане, стоявшие рядом, вовремя успели среагировать и отбежать в сторону. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал. Некоторые свидетели инцидента выложили видео в социальных сетях.

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