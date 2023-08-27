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НовостиОбщество27 августа 2023 8:17

На гала-шоу «Ночь города» в Перми выступила группа «Ленинград»

Сергей Шнуров с музыкантами «зажег» толпу своей невероятной энергетикой
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пасмурная и прохладная погода не помешала тысячам людей собраться вчера, 26 августа, в центре Перми на гала-шоу «Ночь города», которое ознаменовало завершение празднования 300-летия города. На сцене перед Театром-Театром выступили Dj Smash, рэпер Loc-Dog, певец Лев Лещенко, а хедлайнером стала группа «Ленинград».

Сергей Шнуров с музыкантами сперва «зажег» толпу своей невероятной энергетикой, а после попросил убрать зонтики, хлопать, и петь вместе с ним главный хит группы начала нулевых - песню "Www".

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