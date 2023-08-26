В Перми продлили работу выставки «Оружие Победы»

Фото: permkrai.ru

Выставка «Оружие Победы», на которой представлено более 400 экспонатов, изготовленных на пермских предприятиях, продолжит свою работу.

Напомним, бесплатная экспозиция, посвященная юбилею Перми открылась 11 июня на Заводе Шпагина. Ее посетители могут увидеть продукцию военного времени: пушки, снаряды, пороховые заряды для знаменитых «Катюш», предметы военной экипировки, ордена и медали, производившиеся на Краснокамском монетном дворе и другие изделия заводов Перми и Пермского края. Представлена и современная военная техника, выпускаемая заводами оборонно-промышленного комплекса, в том числе система «Град», гаубица «Мста-Б» и другие.

Большинство экспонатов пермяки смогли увидеть впервые, так как они ранее хранились в музейных фондах, на предприятиях и научных лабораториях. Некоторые, навсегда утерянные экспонаты прошлых веков, восстановлены в виде копий в масштабе 1:1.

Выставка будет не только продлена, но и дополнена новыми экспонатами, сообщили в оргкомитете «Оружия Победы» . Планируется расширение и замена части экспозиции.

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