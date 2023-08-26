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НовостиЗвезды26 августа 2023 11:54

В Перми образовались очереди на бесплатные киносеансы

Накануне Дня кино в социальных кинозалах показывают лучшие российские фильмы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Очередь в кино выстроилась на улице.

Очередь в кино выстроилась на улице.

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

26 августа в Прикамье проходит акция «Ночь кино», в которой принимает участие 141 кинотеатр края. В этот день бесплатно показывают три самые кассовые отечественные картины 2023 года: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». В Перми посмотреть эти фильмы можно в социальных кинозалах на улице Лебедева, 40 и Вильямса, 1.

Информация о бесплатных показах быстро распространилась среди пермяков. И уже за полчаса до начала сеанса «Вызова» на улице перед бывшим кинотеатром «Молот», где на днях открылся новый социальный кинозал, выстроилась большая очередь.

- Не попадем ведь, зал маленький, все не войдут, - ворчали пермяки, но продолжали стоять. Впрочем, когда двери наконец открылись, оказалось, что мест хватило всем желающим.