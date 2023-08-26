В Перми перекрыли движение по улице Холмогорской

На улице идет ремонт тепловых сетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные, 26 и 27 августа, в Перми в связи с проведением ремонта теплосетей работ закрыто движение транспорта по улице Холмогорской в Свердловском районе Перми. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Старцева и Чкалова.

Изменились из-за этого и маршруты автобусов. Маршрут автобуса № 16 укоротили до микрорайона Юбилейный. Автобусы №59 будут разворачиваться на остановке «Улица 2-я Холмогорская», не заезжая на остановки «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская».

- Автобус №57 будет объезжать закрытый участок по улице Чукотской. Им можно пользоваться для поездок между микрорайонами Владимирский и Юбилейный,- сообщили в городском департаменте транспорта.

Закрытие движения продлится до 5 часов утра 28 августа.

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