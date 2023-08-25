В сентябре на публичных слушаниях обсудят застройку пермского рынка «Гача»

Эскиз застройки. Фото: специализированный застройщик «Магнолия»

Застройку пермского рынка «Гача» обсудят на публичных слушаниях. Они состоятся во всех районах города. 4 сентября ознакомиться с проектом изменений и высказать о нем свое мнение смогут жители Орджоникидзевского, Мотовилихинского и Индустриального районов, 5 сентября - Дзержинского, Ленинского и Новых Лядов, 6 сентября - Кировского и Свердловского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Напомним, на месте пермского рынка «Гача» появиться жилой комплекс и объекты социнфраструктуры. Застройкой займется ООО «Магнолия». Жилые дома будут 3-, 5-, 9-, 16-, 19-, 21-, 25- и 30-этажные. Их высотность будет нарастать по направлению от протекающей рядом реки Данилихи. В ЖК появятся 1352 квартиры общей площадью почти в 88 тысяч квадратных метров. Ожидается, что там заселятся более 3,5 тысяч жителей.

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