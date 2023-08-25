В Перми на фасаде детского центра «Родина» появится новый стрит-арт

Фото: администрация Орджоникидзевского района Перми

На фасаде детского центра «Родина» в микрорайоне Гайва в Перми появится новый стрит-арт. На здании создадут масштабное граффити на тему «отечественного кино». Об этом сообщается на сайте в администрации Орджоникидзевского района.

Проект стал победителем XXV городского конкурса социально-значимых проектов «Город – это мы». Реализацией проекта занимается команда Россфит АНО «Спорт во дворах» совместно с ТОС «Гайва -3». Стрит-арт планируют закончить ко Дню российского кино. Открытие запланировано на 27 августа.

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