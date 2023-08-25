Глава СКР потребовал доклад по делу об аварийных домах в поселке Углеуральский

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об аварийных домах в поселке Углеуральский Пермского края. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Сообщается, что в соцсетях и СМИ снова появилась информация о длительном нерасселении аварийных домов. В поселке рушится далеко не один аварийный дом. Жильцы, среди которых есть несовершеннолетние дети, а также пенсионеры и инвалиды, вынуждены жить в опасных условиях. В домах нет отопления, протекают крыши и осыпается штукатурка. При этом жилье, которое предлагают людям в маневренном фонде, тоже является непригодным для проживания.

Жители аварийных домов несколько раз обращались с жалобами в различные инстанции. Однако обращения результатов не принесли. До настоящего времени жилищные права жильцов не восстановлены.

Ранее расселение аварийных домов было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Сейчас Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела и о проделанной работе по восстановлению жилищных прав жителей.

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