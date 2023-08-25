В Прикамье в Парке истории реки Чусовой построят туристский центр

Так должен выглядеть туристский центр. Фото: Минтуризм Пермского края.

В Чусовском городском округе в Парке истории реки Чусовой построят туристский информационный центр. Об этом рассказали в Минтуризме региона.

Парк реки Чусовой – один из самых востребованных среди туристов, в прошлом году его посетило более 16 тысяч человек. Для их удобства планируется открытие туристского информационного центра, где будут проводиться мастер-классы.

Также установят центральный информационный стенд и прилавки для уличной торговли. В ярмарочных рядах будут проводить мастер-классы по народным ремеслам. А еще планируется строительство концертного зала под открытым небом «Навес на острове» для проведения культурно-массовых мероприятий.

- Все объекты планируют создать в стилистике русского деревянного зодчества, - рассказали в Минтуризме.

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