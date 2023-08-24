В Перми умер врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский

Фото: Минздрав Пермского края

Вчера, 23 августа, в Перми на 84-м году ушел из жизни врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский. Он 34 года возглавлял отделение пульмонологии городской больницы №2 им. Ф.Х. Граля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Коллеги вспоминают, что именно под его руководством начали применять бронхоскопию, осваивали новые методики и оснащали отделения новейшей на тот период диагностической аппаратурой. Кроме того, в 1973 году Вячеслав Кучерский открыл на базе КМСЧ №5 первое в городе отделение пульмонологии. Также с его участием проходили научно-практические конференции, где разбирались сложные и интересные случаи.

Прощание состоится в пятницу, 25 августа, с 12.20 часов в Большом ритуальном зале на улице Старцева, 61 в Перми.

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